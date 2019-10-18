В 2020году выйдет Samsung Electronics с камерой под экраном

Если с производством все пойдет хорошо, Samsung планирует выпускать 30000 устройств каждый месяц. Сама же новинка с технологией UDC (Under Display Camera) должна стартовать в следующем году. Судя по возможным срокам выхода такого смартфона, ним вряд ли будет флагман Galaxy S11, но вполне возможно, что данную функцию получит преемник складного Galaxy Fold.

Однако Samsung все еще сталкивается с некоторыми техническими проблемами, связанными с селфи-камерами под экраном. Несмотря на свою прозрачность, OLED-панель по-прежнему искажает свет, попадающий на датчик, снижая качество изображения, поэтому южнокорейский производитель всячески пытается обойти эту проблему.

Во-первых, Samsung Electronics работает над абсолютно прозрачной матрицей OLED, а во-вторых, компания разрабатывает изящный программный алгоритм, который должен минимизировать искажения.