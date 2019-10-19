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IT-Индустрия
Гаджеты
18 октября 19, 19:22
Apple представит новые AirPods
наушники
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Известно, что новые AirPods Pro будут иметь металлическую конструкцию для улучшенного шумоподавления

Стало известно, что компания Apple выпустит новую модель AirPods в конце октября. Об этом сообщает The Verge.

Известно, что новые AirPods Pro будут иметь металлическую конструкцию для улучшенного шумоподавления. Также наушники должны быть водонепроницаемыми, что облегчит их использование во время занятий спортом или на отдыхе.

Информация о новых наушниках от Apple стала известна после появления в бета-версии операционной системы iOS 13.2 новой конструкции AirPods. Стоимость наушников будет до 260 долларов.

Ранее сообщалось, что почему нельзя устанавливать обновление на iOS, а также YouTube Premium станет бесплатным.
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