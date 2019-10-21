Компания MEIZU представила украинцам свои новые продукты

На днях в Киеве компания MEIZU представила журналистам новые модели смартфонов и другие свои продукты.

В частности, MEIZU M10 — первый смартфон компании, работающий под управлением чистой ОС Android. Стоит напомнить, что раньше все смартфоны MEIZU выходили с их фирменной оболочкой Flyme. Но этот смартфон, своего рода, эксперимент.

По словам представителей компании, если к новинке и дальше будет интерес, производитель обещает не останавливаться, и в дальнейшем выпускать смартфоны под управлением чистой Android. При этом, оболочку Flyme никто не бросает — ее будут развивать параллельно. Также софт будет переработан и кастомизирован под пользователей каждой отдельно взятой страны, на рынке которой присутствуют смартфоны Meizu.

Технические характеристики MEIZU M10: 8-ядерный процессор Helio P25, 2/3 ГБ (в Украине будет версия с 3 ГБ) оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Дисплей на 6,51 дюйма с соотношением сторон 19, 5:9. Емкость аккумулятора — 4000 мА*ч. Также у аппарата тройная основная камера — модули 13Мп+2Мп+2Мп и 8Мп фронтальная. Рекомендуемая розничная стоимость составляет 3999 грн.

Второй аппарат — это флагман Note9. Из "железа" у телефона есть 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 675 + графика Adreno 612. Также у смартфона большой дисплей на 6,2 дюйма, аккумулятор емкостью 4000 мА*ч и поддержка быстрой зарядки. Что касается фотовозможностей, то у Note9 две основные камеры — модули 48Мп+5Мп, и 20Мп фронтальной. Также отмечена поддержка 4К. Рекомендуемая стоимость телефона — 5299 грн.

На презентации было отмечено, что флагман Note9 в Украине представлен с опозданием. Причина — бюрократические задержки. В комментарии специально для Delo.ua региональный вице-президент компании MEIZU в Европе и странах СНГ Анатолий Гончарук рассказал немного подробнее об этой ситуации: "В основном, проблема в том, что совместить законодательство Китая и Украины сложно в одном проекте. Украинским властям было недостаточно одной печати, поэтому пришлось запрашивать дополнительные печати у правительства Китая. А это уже заняло несколько месяцев. Плюс, в Украине рассмотрение документов занимает определенное время".

Анатолий Гончарук. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Дополнительным сдерживающим фактором выступили санкции Трампа против Huawei. "Также большая проволочка заключалась в том, что когда компания дистрибьютор в первый раз оплачивает наш товар — сталкивается с огромной длительной проверкой, которая связана с санкциями против Huawei. Потому что теперь очень тщательно проверяют, нет ли среди держателей акций любой китайской компании лиц из списка санкций Трампа против Huawei", — комментирует Анатолий Гончарук. Но теперь, по его словам, процесс налажен и сертификация каждого нового телефона будет занимать буквально неделю.

Беспроводные наушники MEIZU POP2. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Портативный усилитель для наушников — MEIZU HiFi. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Проводная гарнитура MEIZU EP3C Earbud. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

MEIZU Backpack. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Также на презентации представили проводную гарнитуру MEIZU EP3C Earbud с интерфейсом USB Type-C. Цена новинки — 399 грн. Портативный усилитель для наушников — MEIZU HiFi DAC Headphone Amplifier. На практике это устройство позволит получить звук, максимально приближенный к студийному. Цена - 499 грн. Дополнительно презентовали беспроводные наушники MEIZU POP2 и городской рюкзак — MEIZU Backpack. Их рекомендованная цена — 1999 и 999 грн, соответственно.