Компания OPPO вышла на украинский рынок (ФОТО)

Компания OPPO теперь официально в Украине: 23 октября в киевском КВЦ "Парковый" прошла презентация новых моделей мобильных телефонов, которые теперь будут продаваться в нашей стране, сообщает корреспондент Delo.ua.

В первую очередь OPPO представила два флагмана — OPPO Reno2 и OPPO Reno2Z.

Основные характеристики, которые выводят эти модели в ранг флагманов — это четырёхмодульная камера с 5-кратным гибридным и 20-кратным цифровым зумом, режим Ultra Dark для чётких снимков ночью даже в условиях почти полного отсутствия света, режим Ultra Steady Video, который обеспечивает стабильную съемку видео на ходу, а также быстрая и безопасная технология подзарядки VOOC Flash Charge 3.0 с батареей на 4000 мА/ч.

Смартфоны Reno2 и Reno2Z имеют 6,5-дюймовые экраны, изготовленные из прочного стекла Corning Gorilla Glass шестого и пятого поколения

То, что дополнительно выделяет дизайн смартфонов — выдвижные фронтальные pop-up камеры. У Reno2 она в виде акульего плавника, которая делает четкие снимки благодаря задней подсветки. А модель Reno2Z имеет выдвижную фронтальную камеру на 16 МП с функцией Atmosphere Light.

OPPO Reno2 будет доступна в цветах: Luminous Black и Ocean Blue, с оперативной памятью 8 Гб и встроенной памятью 256 Гб. Старт продаж 25 октября 2019 года в торговых сетях Фокстрот и Comfy по цене от 15999 грн.

OPPO Reno2Z поступит в продажу в цветах Luminous Black и Sky White, с оперативной памятью 8 Гб и встроенной на 128 Гб, также 25 октября 2019 года в Фокстроте и Comfy по цене от 11999 грн.

Карина Кирпичева, директор по продажам OPPO Украина, специально для Delo.ua, рассказала о планах OPPO на будущее в Украине, о стратегии продаж и о том, почему официально компания вышла на рынок только сейчас, хотя продавать свои телефоны в Украине они начали еще в сентябре. По её словам, это был тестовый заход.

"Сейчас у нас официальный выход на рынок Украины. В сентябре, до официальной презентации бренда, мы хотели понять все бизнес-процессы на новом для компании рынке. Понять, где у нас слабые места, чтобы их исключить", — рассказала она.

Что же касается основной целевой аудитории компании, то, по словам Карины Кирпичевой, это — молодые люди, которые следят за тенденциями, интересуются спортом и ведут активный образ жизни.

Карина Кирпичева. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Глобально OPPO, например, сотрудничает с футбольным клубом "Барселона". В Украине же пока ничего неизвестно о масштабных коллаборациях.

"В будущем мы бы хотели локализовать и адаптировать наши глобальные коллаборации. Ориентируясь на интересы нашей основной целевой аудитории, компания ОРРО в Украине постепенно планирует заходить на территорию спорта и развивать этот спонсорский актив", — отметила Карина Кирпичева.

Кроме того, OPPO представила дополнительно еще три смартфона: A9 2020, A5 2020 и A5S. Их отличительная особенность — это большой объем батареи (5000 мAч, 5000 мAч и 4230 мAч, соответственно) и водоотпорный экран. Все они выходят в продажу тоже 25 октября.

Напомним, что недавно другая китайская компания — MEIZU представила свои новые смартфоны, а также аксессуары для украинцев, а представитель компании рассказал о том, что почему произошла задержка и один из флагманов компании пришел в Украину с несколько месячным опозданием.