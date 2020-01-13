Анонс смартфона Gionee Steel 5 с аккумулятором на 5000 мАч

Известно, что еще в 2018 году компания Gionee, когда-то бывшая одним из крупнейших производителей смартфонов, объявила о банкротстве. Но права на бренд были выкуплены, и теперь мы можем видеть на рынке очередной аппарат этой марки. Речь идет о модели Gionee Steel 5, которая относится к бюджетным решениям.

Девайс построен с применением 6,2-дюймового дисплея IPS с разрешением 1280 x 720 пикселей. В каплевидном вырезе матрицы разместилась фронтальная камера на 13 МПкс. С тыльной стороны по центру сверху в квадратном островке позиционируются 12-мегапиксельная основная камера и датчик глубины на 2 МПкс. Им в помощь выделено две LED-вспышки.

Вероятно, главным достоянием Gionee Steel 5 является его аккумулятор на 5000 мАч, что поддерживает быструю 10-ваттную зарядку. В аппарате доступно два слота для сим-карт и реализована поддержка соединения 4G. Работает новинка под управлением операционной системы Android 9 Pie с пользовательской оболочкой AmigoOS.

Gionee Steel 5 станет доступен в двух модификациях в зависимости от объема оперативной и постоянной памяти – 4/64 Гбайт и 6/128 Гбайт. А вот название установленного здесь чипсета пока что не уточняется, однако известно, что он будет восьмиядерным.

Ценник смартфона в настоящее время не раскрывается.