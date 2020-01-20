Характеристики экрана флагманского смартфона Oppo Find X2

Теперь же новая порция утечек позволяет нам узнать важные особенности устройства. Информация поступила из авторитетного источника на Weibo.

Итак, Oppo Find X2 может получить в свое распоряжение 6,5-дюймовый изогнутый экран OLED, имеющий штатное разрешение 3168 x 1440 пикселей. Кроме этого говорится, что дисплей будет поддерживать частоту развертки 120 Гц. В дополнении к этому пользователи получат возможность выбирать между разрешениями FHD+ и QHD+, и разверткой 60 и 120 Гц в любой комбинации, которая больше подходит.

По остальным параметрам информация о Oppo Find X2 все еще скудна. Вне всякого сомнения, в основе новинки для обеспечения поддержки сети 5G должен применяться топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865. Некоторые журналисты также уверены, что смартфон получит камеру с «всенаправленным» автофокусом (преемник Dual Pixel AF). Среди прочего поговаривают, что аппарат может использоваться беспрецедентно быструю 50-ваттную беспроводную зарядку.

Oppo Find X

Напомним, ранее вице-президент Oppo опроверг информацию о том, что Find X2 будет иметь «невидимую» расположенную под матрицей фронтальную камеру. Вероятно, как и в Find X для нее будет предусмотрен выдвижной механизм.