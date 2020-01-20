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IT-Индустрия
Гаджеты
20 января 20, 09:40
Характеристики экрана флагманского смартфона Oppo Find X2
Oppo Find X2
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Мы уже знаем, что компания Oppo готовит к запуску новый флагманский смартфон Find X2, однако до этого момента информации о нем было крайне мало.

Теперь же новая порция утечек позволяет нам узнать важные особенности устройства. Информация поступила из авторитетного источника на Weibo.

Итак, Oppo Find X2 может получить в свое распоряжение 6,5-дюймовый изогнутый экран OLED, имеющий штатное разрешение 3168 x 1440 пикселей. Кроме этого говорится, что дисплей будет поддерживать частоту развертки 120 Гц. В дополнении к этому пользователи получат возможность выбирать между разрешениями FHD+ и QHD+, и разверткой 60 и 120 Гц в любой комбинации, которая больше подходит.

По остальным параметрам информация о Oppo Find X2 все еще скудна. Вне всякого сомнения, в основе новинки для обеспечения поддержки сети 5G должен применяться топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865. Некоторые журналисты также уверены, что смартфон получит камеру с «всенаправленным» автофокусом (преемник Dual Pixel AF). Среди прочего поговаривают, что аппарат может использоваться беспрецедентно быструю 50-ваттную беспроводную зарядку.

Oppo Find X

Напомним, ранее вице-президент Oppo опроверг информацию о том, что Find X2 будет иметь «невидимую» расположенную под матрицей фронтальную камеру. Вероятно, как и в Find X для нее будет предусмотрен выдвижной механизм.
modlabs.net
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