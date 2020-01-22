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IT-Индустрия
Гаджеты
22 января 20, 11:23
В Сети появились живые фото Huawei P40 Pro
Huawei P40 Pro
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Фото удалили с первоисточника, но они успели разойтись по интернету.

Фото предположительно смартфона Huawei P40 Pro были размещены в китайской соцсети Weibo. Их репостнули с ресурса Digital Chat, но оттуда их быстро удалили.

Как утверждает автор снимков, он случайно увидел смартфон в руках у неизвестного. Причем сам смартфон был спрятан в специальный корпус, чтобы нельзя было рассмотреть камеры и боковые грани. 


Тем не менее, на снимке можно разглядеть два фотосенсора на передней панели. 

У смартфона был антишпионский чехол weibo Этот смартфон похож на рендеры Huawei P40 Pro, которые были выложены ранее. 


Также удивляет оперативность, с какой были удалены снимки.
bigmir.net
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