В Сети появились живые фото Huawei P40 Pro

Фото предположительно смартфона Huawei P40 Pro были размещены в китайской соцсети Weibo. Их репостнули с ресурса Digital Chat, но оттуда их быстро удалили.

Как утверждает автор снимков, он случайно увидел смартфон в руках у неизвестного. Причем сам смартфон был спрятан в специальный корпус, чтобы нельзя было рассмотреть камеры и боковые грани.





Тем не менее, на снимке можно разглядеть два фотосенсора на передней панели.

У смартфона был антишпионский чехол weibo Этот смартфон похож на рендеры Huawei P40 Pro, которые были выложены ранее.





Также удивляет оперативность, с какой были удалены снимки.



