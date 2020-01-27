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IT-Индустрия
Гаджеты
27 января 20, 10:03
В Сети замечен снимок неизвестного смартфона Motorola
Motorola
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Накануне один из авторитетных источников сообщал, что компания Motorola готовит к запуску смартфон под названием Motorola Edge+, что должен относиться к топовым решениям и поставляться Verizon.

А уже сегодня тот де ресурс публикует у себя изображение неизвестного ранее аппарата Motorola, и на текущий момент нам неизвестно, перед нами Edge+ или какая-то другая модель.

Примечательной особенностью новинки Motorola является тот факт, что она оснащена стилусом, чего мы не видели в исполнении компании уже довольно продолжительное время. На фото можно увидеть, что смартфон получил тонкие боковые рамки экрана, совсем небольшой «подбородок», а также в верхнем левом углу отверстие под фронтальную камеру.

Из других конструкционных особенностей телефона можно лишь отметить, что кнопка питания и качелька громкости находятся на правом торце. Что до характеристик аппарата, то на данный момент об этом нет никакой информации.
modlabs.net
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