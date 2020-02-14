Samsung Galaxy M31 с камерой 64 МПкс стартует 25 февраля

Теперь же официальный сайт южнокорейского гиганта сообщает, что к старту готовится модель Samsung Galaxy M31. Выход аппарата состоится 25 февраля.

Вместе с датой старта компания Samsung озвучила и некоторые характеристики своей предстоящей новинки. Итак, на задней панели устройства расположено четыре камеры, и в основе главного датчика применение нашел сенсор на 64 МПкс. Рядом с блоком камер расположен сканер отпечатка пальцев.

Samsung Galaxy M31 оснащен экраном Super AMOLED с минимальными рамками и каплевидным вырезом под селфи-камеру. Диагональ дисплея не уточняется, зато известно, что его разрешение соответствует стандарту Full HD+. За автономность здесь отвечает аккумуляторная батарея на 6000 мАч.

Из предыдущих утечек нам известно, что Galaxy M31 работает на процессоре Snapdragon 665 или Exynos 9611, а сзади доступны основная, ультраширокая камеры, дополненные сенсором глубины и макромодулем.