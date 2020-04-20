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IT-Индустрия
Гаджеты
20 апреля 20, 15:13
Смартфон LG Velvet красуется на официальном видео
LG Velvet
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LG продолжает подогревать интерес публики к надвигающейся премьере смартфона LG Velvet в принципиально новом дизайне, который должен ознаменовать крупные изменения в стратегии южнокорейского производителя.

На YouTube-канале LG вышло короткое тизер-видео, позволяющие рассмотреть грядущую новинку во всех деталях.

Как можно видеть, в официальном видео LG Velvet выглядит не таким вытянутым, как на недавних рендерах. Кроме того, тизер подтверждает использование среднеуровневой SoC Snapdragon 765 5G, которая идет на ступень ниже топовой Snapdragon 865. С другой стороны, это вовсе не является гарантией более доступной цены.



Ролик впервые демонстрирует LG Velvet спереди — на долю секунды показывается каплевидный вырез по центру, который визуально кажется меньшим, чем у недавно представленного флагмана V60 ThinQ 5G. Также можно заметить разъема 3,5 мм на нижнем торце — качественные ЦАП для обеспечения наилучшего звучания в наушниках, как известно, одна из сильных сторон смартфонов LG. Наконец, в ролике показаны четыре варианта расценки: черный, белый, зеленый и что-то среднее между оранжевым и розовым.

Варианты расцветки LG Velvet

Подробностей о технических характеристиках и цене LG Velvet пока, увы, нет.

Анонс LG Velvet ожидается 15 мая.
ITC.ua
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