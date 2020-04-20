Смартфон LG Velvet красуется на официальном видео

На YouTube-канале LG вышло короткое тизер-видео, позволяющие рассмотреть грядущую новинку во всех деталях.

Как можно видеть, в официальном видео LG Velvet выглядит не таким вытянутым, как на недавних рендерах. Кроме того, тизер подтверждает использование среднеуровневой SoC Snapdragon 765 5G, которая идет на ступень ниже топовой Snapdragon 865. С другой стороны, это вовсе не является гарантией более доступной цены.

Ролик впервые демонстрирует LG Velvet спереди — на долю секунды показывается каплевидный вырез по центру, который визуально кажется меньшим, чем у недавно представленного флагмана V60 ThinQ 5G. Также можно заметить разъема 3,5 мм на нижнем торце — качественные ЦАП для обеспечения наилучшего звучания в наушниках, как известно, одна из сильных сторон смартфонов LG. Наконец, в ролике показаны четыре варианта расценки: черный, белый, зеленый и что-то среднее между оранжевым и розовым.

Варианты расцветки LG Velvet

Подробностей о технических характеристиках и цене LG Velvet пока, увы, нет.

Анонс LG Velvet ожидается 15 мая.