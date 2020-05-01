Анонсированы смартфон Redmi Note 9 Pro (глобальная версия)

В компании Xiaomi, вероятно, полагают, что модельный ряд её смартфонов всё ещё недостаточно запутанный для пользователей. И потому она анонсировала глобальную версию смартфона Redmi Note 9 Pro, который отличается от Redmi Note 9 Pro, представленного в Индии месяцем ранее.

Напомним, в марте состоялся релиз смартфонов Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Недавно индийская версия Redmi Note 9 Pro вышла на глобальном рынке под название Redmi Note 9S. А теперь же представлена глобальная версия Redmi Note 9 Pro, которая в плане технических характеристик соответствует индийской модели Redmi Note 9 Pro Max. Кроме того, анонсирована новая модель Redmi Note 9.

Смартфон Redmi Note 9 содержит 6,53-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ 2340х1080 точек и сквозным отверстием в левом верхнем углу. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор MediaTek Helio G85 с частотой до 2 ГГц и GPU Mali-G52. Объём оперативной памяти может составлять 3 или 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 или 128 ГБ. На задней панели расположены 4 камеры: главная 48-мегапиксельная, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная, 2-мегапиксельная макро и 2-мегапиксельный портретный модуль. Фронтальная камера выполнена на базе 13-мегапиксельного сенсора. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели под камерами. Устройство также содержит батарею ёмкостью 5020 мАч, инфракрасный излучатель, разъём для подключения наушников и модуль NFC (в некоторых регионах). В качестве операционной системы используется Android 10. Смартфон Redmi Note 9 поступит в продажу в середине мая по цене $199 и $249 за версии с 3/64 и 4/128 ГБ памяти.

Глобальная версия Redmi Note 9 Pro практически идентичная индийской модели Note 9 Pro Max. Она оснащена 6,67-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD+ и отверстием сверху по центру, процессором Snapdragon 720G, оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 64 или 128 ГБ. Камеры тоже четыре: главный 64-мегапиксельный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 5-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная. Ёмкость батареи составляет 5020 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Пользователям доступны инфракрасный излучатель, разъём для подключения наушников и модуль NFC. Цена глобальной версии Redmi Note 9 Pro составляет $269 или $299 за конфигурации с 6/64 т 6/128 ГБ памяти.