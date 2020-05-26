Ноутбуки RedmiBook 13, 14 и 16 с процессорами AMD Ryzen 4000

Еще один крупный анонс сегодняшнего стрима Redmi — давно ожидаемые новые ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition с процессорами AMD Ryzen 4000. В новом поколении 7-нм APU Ryzen 4000 (Renoir) доступны во всех моделях ноутбуков Redmi, от самой компактной RedmiBook 13 до самой крупной RedmiBook 16. По данным производителя, за счет перехода на новые APU ноутбуки стали до 60% быстрее по сравнении с прошлогодними моделями. К слову, внешне новые модели ничем не отличается от своих предшественников.

На презентации среди главных отличительных особенностей новых моделей производитель выделил очень тонкими рамками вокруг экранов — 3,26 мм (в RedmiBook 16 Ryzen Edition и в RedmiBook 14II Ryzen Edition дисплеи занимают 90% площади крышки, а в RedmiBook 13 Ryzen Edition показатель чуть ниже — 89%), металлический корпус, а также малый вес и компактные размеры. Флагманская 16-дюймовая модель оснащается аккумуляторной батарее емкостью 46 Вт·ч, может работать автономно до 12 часов и поддерживает быструю зарядку через USB-C (на 50% за 38 минут). В комплект поставки входит компактный адаптер питания (5х5х2,8 см, масса – 100 граммов) мощностью 65 Вт.

Новые RedmiBook 13, 14 и 16 предлагаются в различных конфигурациях — у каждой модели по три варианта с процессорами Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U, а также разными объемами памяти. Во всех случаях используются матрицы IPS разрешением Full HD.

RedmiBook 13

Ryzen 5 4500U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SDD — $532 (акционная цена $504 во время первой молниеносной распродажи)

Ryzen 5 4500U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $560 ($532)

Ryzen 7 4700U + 16 ГБ + 1 ТБ SSD — $700 ($616)

RedmiBook 14

Ryzen 5 4500U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SDD — $532 ($490)

Ryzen 5 4500U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $560 ($518)

Ryzen 7 4700U + 16 ГБ + 512 ГБ SSD — $630 ($602)

RedmiBook 16:

Ryzen 5 4500U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SDD — $532 ($504)

Ryzen 5 4500U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $560 ($532)

Ryzen 7 4700U + 16 ГБ + 512 ГБ SSD — $630 ($602)

Первая молниеносная распродажа, в рамках которой ограниченная партия RedmiBook 13, 14 и 16 будет предлагаться по сниженной акционной цене пройдет в Китае 31 мая, а обычные продажи стартуют на следующий день 1 июня.



