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IT-Индустрия
Гаджеты
27 мая 20, 19:20
Смартфон Samsung Galaxy A41 добрался до Украины
Samsung Galaxy A41
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Компания Samsung Electronics известила о начале продаж в Украине смартфона средней ценовой категории Galaxy A41, который изначально дебютировала на японском рынке в марте.

Это преемник прошлогодней компактной модели Galaxy A40. Новый Galaxy A41 стал лучше почти во всем, но лишился главной особенности — относительной компактности, так как оснащается более крупным экраном 6,1 дюйма против 5,9 дюйма у A40.

Смартфон Galaxy A41 уже можно купить в украинской рознице, причем до 31 мая действует специальная сниженная цена — 7 099 грн. Обычная рекомендованная цена на Samsung Galaxy A41 для украинского рынка — 7 399 грн. Вариантов расцветки есть на выбор четыре — красный, черный, белый и синий.

По сравнению с японским Galaxy A41 есть несколько важных отличий. Хорошая новость — модель Galaxy A41 для украинского рынка оснащается модулем NFC для бесконтактных платежей. Плохая — защита от воды и пыли (IP68) для украинского Galaxy A41 не заявлена.

Другие параметры не изменились: экран диагональю 6,1 дюйма разрешением Full HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 25 Мп, SoC MediaTek Helio P65, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, тройная основная камера с сенсорами 48, 8 и 5 Мп, а также аккумулятор емкостью 3 500 мА•ч  с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядкой.
ITC.ua
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