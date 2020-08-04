Официальные изображения Samsung Galaxy Z Fold2, Tab S7

Накануне завтрашней презентации Samsung Unpacked известный инсайдер Эван Блесс опубликовал изображения устройств, которые будут анонсированы.

На рендерах можно видеть смартфон Samsung Galaxy Z Fold2. Он будет доступен как минимум в двух цветовых решениях: Mystic Bronze и Mystic Gray.





























Кроме того, опубликованы изображения новых планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+. В данном случае помимо стилуса также поддерживается возможность использования аксессуара в виде клавиатуры.

С полными характеристиками планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+ можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.

Наконец, произошла утечка видео с умными часами Samsung Galaxy Watch3. Его источником стал оператор сотовой связи AT&T. Судя по ролику, устройство поддерживает связь LTE.





В ролике также можно видеть и некоторые другие функции умных часов, включая вращающийся безель, голосовые команды, улучшенные возможности отслеживания состояния здоровья.

