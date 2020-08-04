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IT-Индустрия
Гаджеты
4 августа 20, 20:32
Официальные изображения Samsung Galaxy Z Fold2, Tab S7
Samsung Galaxy
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Накануне завтрашней презентации Samsung Unpacked известный инсайдер Эван Блесс опубликовал изображения устройств, которые будут анонсированы.

Накануне завтрашней презентации Samsung Unpacked известный инсайдер Эван Блесс опубликовал изображения устройств, которые будут анонсированы.

На рендерах можно видеть смартфон Samsung Galaxy Z Fold2. Он будет доступен как минимум в двух цветовых решениях: Mystic Bronze и Mystic Gray.








Кроме того, опубликованы изображения новых планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+. В данном случае помимо стилуса также поддерживается возможность использования аксессуара в виде клавиатуры.

С полными характеристиками планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+ можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.

Наконец, произошла утечка видео с умными часами Samsung Galaxy Watch3. Его источником стал оператор сотовой связи AT&T. Судя по ролику, устройство поддерживает связь LTE.


В ролике также можно видеть и некоторые другие функции умных часов, включая вращающийся безель, голосовые команды, улучшенные возможности отслеживания состояния здоровья.
ITC.ua
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