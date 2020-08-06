Первые TWS-наушники Samsung с активным шумоподавлением

Заодно это первые TWS-наушники компании, оснащённые системой активного шумоподавления.

Но начать стоит всё-таки с дизайна Buds Live, он получился действительно необычным из-за формы корпуса. Излучатели здесь по виду напоминают семена бобовых растений, судя по всему, именно ими и вдохновлялись дизайнеры Samsung. Но вместо того, чтобы оценивать условную красоту такого решения, я бы хотел отметить, что такая форма является эргономичной и повторяет полость ушной раковины.

На внутренней стороне излучателей Buds Live есть небольшие сменные хрящевые фиксаторы, которые обеспечивают более надёжную посадку, чем во «вкладышах». Но последняя не такая плотная, как во внутриканальных моделях, поэтому, с одной стороны, они сразу отсекают меньше внешних шумов, но с другой, уровень комфорта во время использования здесь всё-таки выше. Особенно это может понравиться тем пользователям, для которых внутриканальные наушники создают дискомфорт при длительном прослушивании музыки.

Возвращаясь к дизайну, стоит отметить, что Buds Live представлены в трёх расцветках: медной, чёрной и белой. Первые две имеют зеркальное покрытие, которое немного меняет цвет в зависимости от освещения, а последние просто глянцевые.

Размеры наушников составляют 6,5 x 27,3 x 14,9 мм, при весе 5,6 граммов. В комплекте с ними идёт зарядный кейс со встроенным аккумулятором на 472 мАч, размерами 50 x 50,2 x 27,8 мм и весом 42,2 грамма.

Корпус Galaxy Buds Live имеет защиту от влаги по стандарту IPX2, это означает, что они не боятся пота и могут использоваться во время тренировок, но плавать в них и тем более опускать под воду нельзя.

К смартфону наушники подключаются через Bluetooth 5.0, а для воспроизведения музыки поддерживают кодеки SSC (Samsung Scalable Codec), AAC и SBC. В них также используется акселерометр, датчик Холла, отдельный модуль для отделения речи от окружающего шума VPU (Voice Pickup Unit), инфракрасный датчик и внешние сенсорные панели для управления.

За воспроизведение звука в Buds Live отвечают 12 мм динамики, настроенные специалистами AKG. Исходя из короткого знакомства, можно отметить, что звучат они хорошо, с немного более широкой воображаемой сценой, чем у Galaxy Buds+ и более подчёркнутыми низкими частотами.

Активная система шумоподавления в наушниках работает на основе двух внешних и одного внутреннего микрофона. Она старается отсекать монотонные внешние шумы, такие как звук вагона метро или проезжающих автомобилей, но в то же время в Samsung отмечают, что в этой модели они не пытались полностью изолировать пользователя. Соответственно, внешние звуки всё равно будут пробиваться и для использования в городе это, по мнению компании, хорошо. Поэтому в Galaxy Buds Live нет режима «прозрачности», который через внешние микрофоны позволяет лучше слышать, что происходит вокруг, из-за формы корпуса он просто не нужен. Я же отмечу, что система шумоподавления не создаёт слишком большую противофазу и тем самым не давит на барабанные перепонки, поэтому слушать музыку с активным ANC должно быть комфортно.

Автономность Galaxy Buds Live заявлена на уровне 6 часов с активной системой шумоподавления плюс 21 час прослушивания добавляет зарядный кейс. А если отключить ANC, то можно рассчитывать на 8 часов музыки и плюс 29 часов от кейса. 5 минут внутри последнего должны обеспечить Buds Live около часа воспроизведения. Сам кейс заряжается проводным способом через порт USB Type-C или беспроводным через индукционные зарядки.

Galaxy Buds Live должны поступить в продажу в Украине 21 августа по цене 4 499 грн.