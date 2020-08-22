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IT-Индустрия
Гаджеты
22 августа 20, 21:21
Фото защитных чехлов для складного Samsung Galaxy ZFold 2 5G
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G
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На выбор есть кожаные чехлы в трех цветах и Aramid Standing Cover с подставкой.

Хоть складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 5G еще не поступил в продажу, на официальном сайте Samsung Bulgaria уже появилась страница с защитными чехлами для него.

Чехол Aramid Standing Cover выполнен только в черном цвете и имеет откидную подставку, чтобы смартфон можно было поставить на ровную поверхность. Материал устойчив к царапинам.

Есть еще кожаные чехлы с мягкой подкладкой из микрофибры внутри. На выбор есть черный, зеленый и коричневый цвета.

Кстати, оба варианта чехлов не защищают внешний дисплей смартфона, поэтому с ним надо быть аккуратнее.

Напомним, по слухам, Samsung откроет предзаказ на Galaxy Z Fold 2 5G в начале сентября, а продажи новинки начнутся в середине месяца. Предположительно, он будет стоить, как и оригинальный Galaxy Fold - $1980.

Как сообщалось ранее, основатель и глава компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг подтвердил, что смартфон Samsung Galaxy S20 FE получит дисплей с повышенной частотой обновления.
telegraf.com.ua
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