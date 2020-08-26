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IT-Индустрия
Гаджеты
24 августа 20, 12:38
Xiaomi разрабатывает смартфон с небычной камерой
Xiaomi
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Компания Xiaomi запатентовала смартфон с подвижной камерой.

Компания Beijing Xiaomi Mobile Software в октябре 2019 года подала в USPTO (Бюро по патентам и товарным знакам США) патент на смартфон с необычной камерой.

В конце июля патент был одобрен и опубликован в базе данных WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), а издание LetsGoDigital на основе документации создало рендеры устройства.

Главная фишка такого смартфона Xiaomi — это камера. Модуля у нее всего два, но они могут двигаться и имеют малый угол обзора. С помощью этой камеры можно будет делать качественные широкоугольные снимки без искажений.

На патентных изображениях камеры расположены горизонтально, но в документации говорится, что их можно расположить и вертикально.

Пока это всего лишь патент, поэтому неизвестно, выпустит ли Xiaomi смартфон с такой камерой.
telegraf.com.ua
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