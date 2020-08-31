Частые поломки смартфонов Apple

Если любимый смартфон отказывается включаться, это еще не повод покупать новый. Пользователи часто паникуют, считая, что iPhone уже не восстановить, но они заблуждаются. Достаточно обратиться в сервисный центр Apple в Киеве AppleLab, чтобы специалисты вернули к жизни ваш гаджет. Перечислим самые распространенные поломки и дадим рекомендации людям, которые не знают, что делать с дорогостоящим устройством.

Батарея со временем портится у любого смартфона. Даже если пользоваться максимально бережно, через несколько лет устройство начнет разряжаться быстрее. Влияют на состояние аккумулятора и сторонние факторы. Если вы оставили мобильник в неподходящей для него среде (например, при слишком низкой температуре), это пагубно повлияет на ресурс АКБ. Можно испортить батарею и посредством неоригинального зарядного устройства.

Если вы столкнулись с быстрой разрядкой, вздутием корпуса или сложностями с индикацией заряда — отнесите гаджет к специалистам. Аккумуляторы в айфонах несъемные, так что выполнить замену самостоятельно без соответствующего инструмента не получится. Обратитесь в сервисный центр AppleLab — ремонт выполнят в кратчайшие сроки.

Иногда после включения смартфона на экране видно только логотип. Если на этом загрузка заканчивается, есть проблемы с ОС. В таком случае все может кончиться перепрошивкой. В интернете хватает инструкций по поводу того, как сделать это самостоятельно, но неопытному человеку лучше такими вещами не заниматься. Если нет желания рисковать — обратитесь к специалистам.

Иногда камера айфона перестает фокусироваться, снимки становятся размытыми. Этот дефект может появиться вследствие:

Эксперты могут справиться со всем этим. Вы можете узнать больше про ремонт iPhone на сайте ремонтной мастерской.

Смартфоны топят нередко. Если вы нечаянно уронили гаджет в воду или оказались с ним под сильным дождем, не стоит тянуть время, лучше сразу отнесите его ремонтникам в Киеве. Вода проводит ток, становится причиной окисления компонентов, создания связей между элементами, которые ранее были разделены. Чтобы справиться с этой проблемой, необходима чистка смартфона в виброванне, а потом его полная диагностика.