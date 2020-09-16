Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.42
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Гаджеты
15 сентября 20, 22:19
Apple Watch SE — первые доступные умные часы компании
Apple Watch SE
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Помимо флагманских умных часов Apple Watch Series 6 с датчиком уровня кислорода в крови за $399, компания Apple также представила сегодня более доступную по цене модель Apple Watch SE.

Подобно ранее выпущенному iPhone SE, Watch SE — это первые доступные умные часы Apple.

Если Watch Series 6 являются обновлением Watch Series 5, то Watch SE — это фактически замена очень популярных Watch Series 3. К слову, последние останутся в продаже по прежней цене $199. Что же касается Apple Watch SE, новинка оценивается в $279.

Apple Watch SE сохранили все ключевые особенности Series 3, включая функцию Fall Detection, определяющую падение пользователя, компас и постоянно включенный высотомер, влагозащищенное исполнение, Family Setup, обмен циферблатами и мониторинг сна. Также новинка получила некоторые отличительные возможности старшей модели Apple Watch Series 6.

Аппаратным базисом Apple Watch SE служит процессор S5, который, по словам производителя, обеспечит вдвое более высокую производительность по сравнению с Series 3. Также Watch SE превосходят Watch Series 3 по части экрана — он у новинки на 30% больше.

При этом народные Apple Watch SE не могут похвастать функцией AlwaysOn Display, которую Apple добавила в прошлогодней модели Watch Series 5.

Внешне Apple Watch SE напоминают модель Series 4, производство которой Apple прекратила с выпуском Series 5 в прошлом году.

Apple Watch SE также совместимы со всеми фирменными ремешками, включая новые цельные “Solo Loop” и плетеные “Braided Solo Loop”.

Apple Watch SE предлагаются в двух версиях — 40 и 44 мм. Они будут доступны в версиях с Bluetooth и LTE.

SE будет работать под управлением watchOS 7, которую Apple представила на WWDC и которая станет доступна владельцам более старых моделей с завтрашнего дня.

Предзаказы на Apple Watch SE открываются сегодня, а фактически продажи стартуют в пятницу, 18 сентября. Стоимость Apple Watch SE в США стартует с $279 долларов за 40-мм алюминиевую версию с GPS (без поддержки сотовой связи).

Цена и сроки доступности Apple Watch SE в Украине пока неизвестны.
ITC.ua
Ещё по теме:
Умные часы Hyetis Crossbow с 41-мегапиксельной камерой
Мировой рынок умных часов и фитнес-браслетов вырос на 22%
Рынок умных часов демонстрирует стремительный рост
Умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Презентация Apple — ждем iPhone 12, новые Watch. Трансляция
noimageЕдинственным производителем Snapdragon 875 выступит Samsung
Лента новостей