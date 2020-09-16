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IT-Индустрия
Гаджеты
16 сентября 20, 20:25
Синий свет смартфонов опасен для людей
Синий свет смартфонов
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Стало известно о вреде синего света смартфонов. Появились выводы эксперта.

Консультант-дерматолог Фонда кожи и рака в клиниках биологического псориаза и ногтей Шьямалар Гунатхисан заявил о вреде синего света смартфонов. Об этом пишут западные СМИ.

Эксперт рассказал, что он так же вреден для кожи человека, как и солнечный свет.

Он говорит: «Пять рабочих дней перед цифровым устройством могут оказать такое же воздействие на кожу, как двадцать пять минут на солнце».

Медик поясняет: «Под воздействием синего света, особенно если человек пользуется телефоном долгое время, происходит гиперпигментация, старение кожи и ее обезвоживание».
Fraza.ua
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