Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.34
USD
28.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Гаджеты
18 сентября 20, 09:19
OnePlus выпустила эксклюзивную версию OnePlus 7T (Фото)
OnePlus 7T
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания OnePlus, в честь окончания производства прошлогоднего смартфона OnePlus 7T, анонсировала в Китае его специальную версию.

Новинка получила белую расцветку Champagne White. Аппарат вышел всего лишь в одном экземпляре, который показали в прямом эфире.

Продавать такой смартфон не будут. Вместо этого его разыграют среди фанатов компании.

Если говорить о характеристиках, то они ничем не отличаются от базовой модели устройства.

В новинке установлен такой же 6.55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, тройная камера с главным модулем на 48 Мп и аккумулятор на 3800 мАч с фирменной быстрой зарядкой WARP Charge на 30 Вт.

OnePlus announced OnePlus 7T Special Edition(same specs) with Champagne White Color in China#OnePlus #OnePlus7T pic.twitter.com/kmoNWMesIJ

— OnePlus Club (@OnePlusClub) September 17, 2020



Как сообщалось ранее, смартфон OnePlus Nord получил новую версию. Также, недавно журналисты из Android Central раздобыли характеристики еще неанонсированного смартфона OnePlus 8T.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Китайцы изобрели робота-кошку с шестью эмоциями
Стриминговые войны: сможет ли Украина достойно ответить
США ограничили экспорт технологий искусственного интеллекта
Украинский стартап попал в число новых единорогов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: