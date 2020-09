OnePlus 8T представят 14 октября

OnePlus объявила дату анонса следующего флагманского смартфона — OnePlus 8T, идущий на смену OnePlus 8, дебютирует 14 октября. Накануне эту дату назвал инсайдер Ишан Агарвал, а теперь сама OnePlus подтвердила ее, опубликовав короткий тизер-ролик.

This time round, #UltraStopsAtNothing. Are you ready for the #OnePlus8T?

— OnePlus (@oneplus) September 21, 2020

Важно еще раз подчеркнуть, что речь идет о базовой версии OnePlus 8T, а не продвинутой 8T Pro. Судя по последним утечкам, модели OnePlus 8T Pro не планируется совсем, а с OnePlus 8T планирует вернуться к истокам — стратегии с выпуском «убийц флагманов» (моделей с передовыми характеристиками за относительно небольшие деньги).

Ни дизайн, ни характеристики OnePlus 8T не представляют секрета. Смартфону приписывают топовую Snapdragon 865, экран AMOLED диагональю 6,55 дюйма с кадровой частотой 120 Гц (у OnePlus 8 — 90 Гц), 8-12 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ флэш-памяти, квадрокамеру с модулями разрешением 48, 16, 5 и 2 Мп, и фронтальную камеру на 32 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой ультрабыстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Единственным неизвестным вопросом остается цена.

Согласно утечкам, OnePlus готовит еще 200-долларовую модель OnePlus Clover с SoC Snapdragon 460 и аккумулятором на 6000 мА·ч.