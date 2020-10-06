Apple назвала дату презентации новых iPhone

Буквально только что Apple разослала приглашения на следующую крупную презентацию, посвященную долгожданному выходу следующего поколения iPhone. Шоу стартует в 20:00 по Киеву.

Эта же дата фигурировала в нескольких неофициальных сообщениях инсайдеров накануне. На сей раз слоганом является абстрактная фраза «‎Hi, Speed», что в вольном переводе на русский может звучать как «‎Привет, Скорость» ‎и не менее абстрактное изображение с накладывающимися друг на друга кругами с градиентной заливкой. Оставляя в стороне гадания на кофейной гуще, можно быть уверенными, что на этот раз нам точно покажут новые iPhone.





Последние слухи указывают, что в этом году Apple распространит маркировку mini на линейку iPhone — и 5,4-дюймовая модель iPhone 2020 года будет называться iPhone 12 mini. Кроме iPhone 12 mini, в линейке iPhone 2020 года ожидается еще три модели — базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, и две Pro-версии (6,1-дюймовой iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовой iPhone 12 Pro Max).





По предварительным данным, все новые iPhone модельного ряда 2020 года получат обновленный дизайн с плоскими гранями, как у последних моделей iPad Pro и iPad Air, OLED-дисплеи, 5-нм SoC A14, поддержку 5G и больше ОЗУ. В то же время последние сообщения указывали на то, что ни одна из моделей iPhone 12 не получит экрана ProMotion с частотой обновления 120 Гц, а все они останутся на 60-герцевых экранах. Старшие модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром, тогда как младшие будут оснащаться сдвоенными камерами.





Также ожидается, что в коробке с новыми iPhone не будет ни наушников, ни адаптера питания. Ранее Apple убрала адаптер из комплекта поставки новых умных часов Watch, сделав исключение только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès.





Инсайдеры ранее неоднократно сообщали о том, что 6,1-дюймовые модели выйдут первыми во второй половине октября, а самая маленькая и самая большая модели присоединяться к ним в ноябре.





На презентации 13 октября стоит ожидать и других анонсов. В списке потенциальных новинок, которые могут показать вместе с новыми iPhone — первые модели MacBook на базе процессоров ARM собственной разработки, новые наушники AirPods, более компактная и доступная колонка HomePod, трекеры AirTags и зарядная станция AirPower.