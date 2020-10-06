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IT-Индустрия
Гаджеты
6 октября 20, 21:23
Apple назвала дату презентации новых iPhone
Apple
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Буквально только что Apple разослала приглашения на следующую крупную презентацию, посвященную долгожданному выходу следующего поколения iPhone.

Буквально только что Apple разослала приглашения на следующую крупную презентацию, посвященную долгожданному выходу следующего поколения iPhone. Шоу стартует в 20:00 по Киеву.

Эта же дата фигурировала в нескольких неофициальных сообщениях инсайдеров накануне. На сей раз слоганом является абстрактная фраза «‎Hi, Speed», что в вольном переводе на русский может звучать как «‎Привет, Скорость» ‎и не менее абстрактное изображение с накладывающимися друг на друга кругами с градиентной заливкой. Оставляя в стороне гадания на кофейной гуще, можно быть уверенными, что на этот раз нам точно покажут новые iPhone.


Последние слухи указывают, что в этом году Apple распространит маркировку mini на линейку iPhone — и 5,4-дюймовая модель iPhone 2020 года будет называться iPhone 12 mini. Кроме iPhone 12 mini, в линейке iPhone 2020 года ожидается еще три модели — базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, и две Pro-версии (6,1-дюймовой iPhone 12  Pro и 6,7-дюймовой iPhone 12 Pro Max).

По предварительным данным, все новые iPhone модельного ряда 2020 года получат обновленный дизайн с плоскими гранями, как у последних моделей iPad Pro и iPad Air, OLED-дисплеи, 5-нм SoC A14, поддержку 5G и больше ОЗУ. В то же время последние сообщения указывали на то, что ни одна из моделей iPhone 12 не получит экрана ProMotion с частотой обновления 120 Гц, а все они останутся на 60-герцевых экранах. Старшие модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром, тогда как младшие будут оснащаться сдвоенными камерами.

Также ожидается, что в коробке с новыми iPhone не будет ни наушников, ни адаптера питания. Ранее Apple убрала адаптер из комплекта поставки новых умных часов Watch, сделав исключение только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès.

Инсайдеры ранее неоднократно сообщали о том, что 6,1-дюймовые модели выйдут первыми во второй половине октября, а самая маленькая и самая большая модели присоединяться к ним в ноябре.

На презентации 13 октября стоит ожидать и других анонсов. В списке потенциальных новинок, которые могут показать вместе с новыми iPhone — первые модели MacBook на базе процессоров ARM собственной разработки, новые наушники AirPods, более компактная и доступная колонка HomePod, трекеры AirTags и зарядная станция AirPower.
ITC.ua
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