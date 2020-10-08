Компания Samsung в последние несколько лет начала активнее развивать свою линейку умных часов. В прошлом году она выпустила Galaxy Watch Active2 с минималистичным дизайном, а в этом решила вернуться к истокам, представив часы Galaxy Watch3 с традиционным для прошлых моделей серии механическим безелем. Давайте посмотрим, что интересного появилось в новинке и чем она отличается от предшественников

Видеообзор Samsung Galaxy Watch 3