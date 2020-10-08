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IT-Индустрия
Гаджеты
7 октября 20, 20:01
Видеообзор Samsung Galaxy Watch 3
Samsung Galaxy Watch 3
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Компания Samsung в последние несколько лет начала активнее развивать свою линейку умных часов.
Линейка Samsung Galaxy Watch 3 45mm Смарт-часы и фитнес-браслеты на Моделей в линейке: 2 Диапазон цен: 10 431 − 14 217 грн Линейка Samsung Galaxy Watch 3 41mm Смарт-часы и фитнес-браслеты на Моделей в линейке: 2 Диапазон цен: 9 793 − 14 681 грн

Компания Samsung в последние несколько лет начала активнее развивать свою линейку умных часов. В прошлом году она выпустила Galaxy Watch Active2 с минималистичным дизайном, а в этом решила вернуться к истокам, представив часы Galaxy Watch3 с традиционным для прошлых моделей серии механическим безелем. Давайте посмотрим, что интересного появилось в новинке и чем она отличается от предшественников

Видеообзор Samsung Galaxy Watch 3 
ITC.ua
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