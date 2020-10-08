Бюджетный смартфон Realme 7i стартует в розничной продаже

Realme 7i имеет 6,5-дюймовый дисплей IPS с частотой 90 Гц, однако, в отличие от Realme 7, эта панель имеет бюджетное разрешение 720p. Более низкое разрешение поможет компенсировать переход с чипсета Helio G95 на менее производительный Snapdragon 662, чей графический процессор Adreno 610 не такой быстрый.

Базовая конфигурация включает 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт памяти встроенной. Есть слот для карт памяти microSD. Если вам нужно больше ПЗУ, доступен вариант телефона на 128 Гбайт.

Еще одним заметным изменением в модели 7i является аккумулятор – емкость остается на уровне 5000 мАч, однако он заряжается со «скоростью» 18 Вт, а не 30 Вт, как в Realme 7. Спереди на экране в отверстии матрицы доступна селфи-камера на 16 МПкс.

По камерам изменений практически нет. На задней панели в наличии основной датчик на 64 МПкс, сверхширокий с разрешением 8 МПкс, сенсоры макро и глубины на 2 МПкс. Однако захват видео ограничен 1080p при 30 кадрах в секунду. Сзади также расположен сканер отпечатка пальцев.

На выбор будет два варианта цвета: Fusion Green и Fusion Blue. Цены начинаются от $165/€140 за базовую версию 4/64 Гбайт и достигают $175/€150 при удвоении внутренней памяти. В продаже новинка станет доступна с 16 октября.