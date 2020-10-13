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IT-Индустрия
Гаджеты
13 октября 20, 21:45
Каким будет iPhone 12? фото, видео
iPhone 12
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Цены на новые гаджеты стартуют от 699 долларов или 20 тысяч гривен.

Во вторник, 13 октября, корпорация Apple презентует новый iPhone 12.

Презентация новинки началась в 20:00 по Киеву.

Отмечается, что iPhone 12 будет поддерживать 5G и выйдет в новых цветах. В комплекте к нему не будет идти блок питания, но к нему выпустят много новых чехлов и других аксессуаров с поддержкой MagSafe.

Смотрите, каким он будет, на фото:

iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый дисплей:

Стоимость продажи iPhone 12 в США составит $799 (22,6 тысяч гривен), в то время как цена iPhone 12 mini - $699 (почти 20 тысяч гривен).

Также сегодня ожидается презентация и других новинок: iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, колонку HomePod mini и станции подзарядки MagSafe.

Смотрите на видео онлайн-презентацию нового айфона:
telegraf.com.ua
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