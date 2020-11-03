На подходе первые компьютеры Mac на процессорах ARM

Третья осенняя презентация Apple пройдет 10 ноября, шоу стартует в 20:00 по Киеву и будет транслироваться онлайн.

И хотя в самом приглашении об этом прямо не говорится, уже сейчас практически ни у кого не возникает сомнений относительно того, какому анонсу отведено центральное место. Конечно же, речь о первых компьютерах Mac на процессорах ARM. Еще в октябре Bloomberg писал, что в ноябре Apple проведет третью презентацию для анонса первых компьютеров на базе процессоров ARM, а на недавнем квартальном отчете глава Apple Тим Кук дразнил выпуском «еще нескольких интересных новинок» до конца года. К слову, фразу «One more thing», которая стала известна в первую очередь благодаря Стиву Джобсу и предваряла анонс революционных продуктов в заключительной части презентаций, Apple в последний раз использовала на презентации iPhone X в 2017 году.

Предыдущие утечки указывали, что первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки станет 13-дюймовый MacBook Pro — его оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12. Эти данные согласуются с более ранним прогнозом аналитика Мин Чи-Куо. Следующий на очереди после 13-дюймового MacBook Pro, если верить прогнозу Куо, 24-дюймовый iMac.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает как минимум три SoC, родственные Apple A14, а также SoC для Mac на базе A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Кроме вычислительных ядер CPU (первенец должен быть 12-ядерным), в состав SoC для компьютеров Apple войдет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения, как у мобильных аналогов.

Ранее Apple заверяла, что пользователи смогут легко запускать на новых компьютерах приложения, созданные под старую архитектуру, а разработчикам понадобится всего несколько дней, чтобы добавить в существующие приложения поддержку новых процессоров.

По оценке Apple, переход на собственные процессоры займет два года. То есть, к 2022 году весь модельный ряд компьютеров Apple будет работать на процессорах ARM.





13 октября состоялась вторая презентация, где нам показали линейку смартфонов iPhone 12 из четырех моделей (iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini выходят 13 ноября) и умную колонку HomePod mini.