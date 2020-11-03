Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.32
USD
28.61
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Гаджеты
2 ноября 20, 21:16
На подходе первые компьютеры Mac на процессорах ARM
Apple
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Приглашение со слоганом One More Thing («Еще кое-что») разослали журналистам.

Третья осенняя презентация Apple пройдет 10 ноября, шоу стартует в 20:00 по Киеву и будет транслироваться онлайн.

И хотя в самом приглашении об этом прямо не говорится, уже сейчас практически ни у кого не возникает сомнений относительно того, какому анонсу отведено центральное место. Конечно же, речь о первых компьютерах Mac на процессорах ARM. Еще в октябре Bloomberg писал, что в ноябре Apple проведет третью презентацию для анонса первых компьютеров на базе процессоров ARM, а на недавнем квартальном отчете глава Apple Тим Кук дразнил выпуском «еще нескольких интересных новинок» до конца года. К слову, фразу «One more thing», которая стала известна в первую очередь благодаря Стиву Джобсу и предваряла анонс революционных продуктов в заключительной части презентаций, Apple в последний раз использовала на презентации iPhone X в 2017 году.

Напомним, Apple объявила о переходе на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо x86-совместимых CPU Intel на июньской конференции WWDC. Тогда гендиректор Apple Тим Кук заявил, что это «исторический день» для компании. Этот переход станет уже третьей сменой архитектуры компьютеров Apple: в начале 90-ых купертиновский гигант перевел свои ПК с процессоров Motorola на PowerPC компании IBM, а в 2005 году произошел переход на обычные CPU Intel.

Предыдущие утечки указывали, что первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки станет 13-дюймовый MacBook Pro — его оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12. Эти данные согласуются с более ранним прогнозом аналитика Мин Чи-Куо. Следующий на очереди после 13-дюймового MacBook Pro, если верить прогнозу Куо, 24-дюймовый iMac.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает как минимум три SoC, родственные Apple A14, а также SoC для Mac на базе A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Кроме вычислительных ядер CPU (первенец должен быть 12-ядерным), в состав SoC для компьютеров Apple войдет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения, как у мобильных аналогов.

Ранее Apple заверяла, что пользователи смогут легко запускать на новых компьютерах приложения, созданные под старую архитектуру, а разработчикам понадобится всего несколько дней, чтобы добавить в существующие приложения поддержку новых процессоров.

По оценке Apple, переход на собственные процессоры займет два года. То есть, к 2022 году весь модельный ряд компьютеров Apple будет работать на процессорах ARM.

Первая осенняя презентация Apple в 2020 году прошла 15 сентября: на ней компания представила обновления iPad Air и iPad, а также две модели часов — Series 6 и удешевленные SE. 

13 октября состоялась вторая презентация, где нам показали линейку смартфонов iPhone 12 из четырех моделей (iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini выходят 13 ноября) и умную колонку HomePod mini.
ITC.ua
Ещё по теме:
Marvell ARMADA PXA1936 с восемья ядрами ARM Cortex-A53
Новый 4,7-дюймовый iPhone SE 2020 показался на сайте Apple
Apple анонсирует новые беспроводные наушники AirPods Lite
Компания Apple запустила глобальный конкурс для студентов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей