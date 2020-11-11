В Apple презентовали первые Mac на процессорах ARM. Видео

Американская корпорация Apple презентовала на YouTube свой первый ARM-процессор для компьютеров M1, а также устройства, которые на нем работают: MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Они выдерживают 15-17 часов работы в режиме веб-серфинга.

Создан по 5-нанометровому техпроцессу. То есть система на чипе объединяет центральный процессор, видеоускоритель и сопроцессоры. В центральном процессоре восемь ядер: четыре мощных и четыре энергоэффективных. В Apple заявили, что M1 — наиболее эффективный процессор для компьютеров по вычислительной мощности на ватт.

В видеоускорителе до восьми ядер, а мощность доходит до 2,6 терафлопс. В Apple утверждают, что это самый мощный интегрированный видеоускоритель.

В систему на чипе входит 16-ядерный ускоритель нейросетевых вычислений, благодаря которому улучшилась вычислительная мощность компьютера Mac.

Ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro и компактный системный блок Mac Mini оснащены процессором M1. В MacBook Air включили видеопроцессор с семью ядрами. В компьютерах от 8 до 16 гигабайт оперативной памяти и SSD объемом от 256 гигабайт до 2 терабайт.

MacBook Air, по данным компании, работает 15 часов в режиме веб-серфинга и 18 часов при просмотре видео в приложении Apple TV. Благодаря энергоэффективному процессору отпала нужда встраивать кулер для активного охлаждения. Ноутбук содержит чип-процессор для обработки изображений, улучшения видео с веб-камеры. Цены стартуют от 999 долларов.

MacBook Pro обладает экраном 13 дюймов, чипом M1 и сопроцессором для обработки изображений. Аккумулятор выдерживает 17 часов веб-серфинга. Активная система воздушного охлаждения продлевает время работы при пиковой нагрузке. Цена ноутука – 1299 долларов в минимальной комплектации.

В Mac Mini чип в разы повышает мощность в некоторых. Цены стартуют от 699 долларов.