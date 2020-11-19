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IT-Индустрия
Гаджеты
19 ноября 20, 15:33
В Украине стартовали официальные продажи PlayStation 5
PlayStation 5 Digital Edition
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С 19 ноября в Украине начались продажи новой приставки от Sony - PlayStation 5.

Однако купить приставку так просто не получится - в свободной продаже новинки нет.

Помимо этого, даже те, кто оформил предварительный заказ на консоль, не факт, что получат ее.

Причиной такого дефицита приставок является то, что из-за огромного спроса, первую партию PlayStation 5 раскупили еще до официального старта продаж.

Украинские магазины техники не знают, когда консоль появится в свободной продаже, а партию, которая поступит первой, распределят между теми, кто оформил предзаказ.

Напомним, что стоимость PlayStation 5 Digital Edition в Украине составляет 13 499 гривен, а PlayStation 5 с дисководом - 16 799 гривен.
telegraf.com.ua
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