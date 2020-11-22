Lamborghini выпустила беспроводные наушники. Фото

Фирма Lamborghini, вместе с компанией Master & Dynamic, выпустили для реализации коллекцию беспроводных современных наушников.



При создании дизайна наушников инженеров вдохновил дизайн транспортных средств автобренда. Согласно задумке экспертов, устройства будут вызывать чувства, возникающие при виде модели Lamborghini. Компании выпустили две версии наушников. Речь идет о накладных MW65, имеющих активное шумоподавление, а также внутриканальных MW07 Plus True.

Стоит отметить, что первую модель выпустят в трех вариациях расцветки. Речь идет о серебристом металле и желтой алькантаре, черном металле и желтой алькантаре, черном металле и серой алькантаре.

Для второй модификации предусмотрены следующие цветовые вариации: полированная белая с серебристой матовой, полированная черная с матовой черной и полностью матовая черная расцветка корпуса.



Устройства могут работать до сорока часов без подзарядки. Для наушников предусмотрели фирменные бериллиевые драйвера. Устройство начали реализовывать 20.11.2020 г. Модель MW07 Plus стоит 415 долларов. За модификацию MW65 придется отдать 653 доллара.