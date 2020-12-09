Финальный дизайн Samsung Galaxy S21, 21 Plus слили в сеть

Авторитетный журналист и инсайдер Макс Вейнбах разместил на сайте Android Police три коротких тизер-ролика из официальных рекламных материалов Samsung, демонстрирующих финальный дизайн грядущих флагманских смартфонов серии Galaxy S21, которые представят уже в следующем месяце. Как и ожидалось, будет три модели: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

По большому счету, эти ролики подтверждают дизайн, который мы видели еще пару месяцев назад на рендерах от OnLeaks (инсайдер в очередной раз подтвердил, что ему можно полностью доверять). Свежие ролики не только подтверждают дизайн в целом, но и позволяют оценить детали, в особенности новое оформление камеры — «квадрокруг», используемый в последних сериях Galaxy S и Galaxy Note, вот-вот заменит декоративная накладка в левом верхнем углу, «заходящая» на боковую и верхнюю грани. Она явно предназначена скрыть выступающие модули камеры, но, по факту, этот декоративный элемент полностью не решает проблему — камера по-прежнему не помещается в тонкий корпус (вместо выступа теперь своего рода «шишка»). И здесь напрашивается вывод о невозможности размещения в смартфоне разрабатываемой инженерами Samsung 600-мегапиксельной фотоматрицы (разве что Samsung подумывает о возрождении Galaxy S Zoom).

Как можно видеть, в основных камерах Galaxy S21 и Galaxy S21+ по три фотомодуля, тогда как блок старшей модели Galaxy S21 Ultra насчитывает целых пять модулей, включая перископический с характерным прямоугольным входным окном.

Если присмотреться внимательнее, то можно также заметить, что S21 Ultra выделяется изогнутым экраном на фоне плоских дисплеев S21 и S21 Plus, а приставка «5G», которая явным образом указывает на поддержку соответствующей технологии, присутствует в названиях всех моделей. Также утечка подтверждает новый фиолетовый цвет (Phantom Violet).

Для восстановления в памяти других деталей касательно смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra необходимо обратиться к более ранним утечкам, которые приписывают им экраны диагональю 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно, поддержку частоты 120 Гц, SoC Snapdragon 888 или Exynos 2100 в зависимости от региона и аккумуляторы емкостью 4000, 4800 и 5000 мА·ч. Топовая модель Galaxy S21 Ultra, по слухам, получит самый яркий экран в истории —1600 нит, технологию адаптивной синхронизации изображения с возможностью снижения частоты вплоть до 1 Гц, а также поддержку стилуса S Pen (но без отдельного слота). В то же время задняя панель базового S21 будет не стеклянной, а пластиковой.

Предполагается, что камера Galaxy S21 Ultra будет выделяться улучшенным сенсором разрешением 108 Мп и двумя телеобъективами — с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом соответственно, причем в обоих случаях будут установлены матрицы с более крупными пикселями, которые смогут захватывать больше света. В то же время основная камера и сверхширокоугольная камера во всей линейке будут использовать одинаковыми 12-Мп сенсоры.

Если данные британского регулятора Anatel достоверны (а повода сомневаться в этом нет), то южнокорейский гигант решил последовать примеру Apple и убрать адаптер зарядки вместе с наушниками из комплекта поставки будущих смартфонов Galaxy S21.

Galaxy S21 сертифицирован в Бразилии — адаптера зарядки и наушников в коробке не будет

По данным информаторов Android Police, онлайн-мероприятие Samsung Unpacked, где покажут Samsung Galaxy S21, 21 Plus и 21 Ultra, а также новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro, 14 января, а их фактические продажи начнутся 29 января. В то же время Samsung запланировала отдельную презентацию в рамках CES 2021 — она пройдет на 11 января и там, как ожидается, анонс новой линейки премиальных телевизоров QLED, саундбаров и прочих новинок.