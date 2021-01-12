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IT-Индустрия
Гаджеты
12 января 21, 18:07
Топ-10 самых популярных смартфонов «под елку»
Samsung
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Оператор мобильной связи Vodafone Украина рассказал подробности о покупках подарков в розничной сети Vodafone Retail в преддверии новогодних праздников.

Активнее всего предновогодняя лихорадка охватила посетителей магазинов Vodafone в последний день года – 31 декабря покупатели тратили в 2,5 раза больше, чем в среднем в любой другой день года.

Порядка 60% покупателей проявили отличные способности к планированию и купили подарки в первые три недели декабря. Остальные 40% отложили предновогодний шопинг на последнюю неделю перед Новым годом, при этом половина из них успели купить подарки в последние три дня года.

Что касается географии предновогодних расходов, то в целом в декабре больше всего денег на подарки потратили жители Харькова, Полтавы и Днепра. Меньше всего в декабрьские покупки вкладывали в Запорожье, Херсоне и Ужгороде.

Смартфоны остались самым популярным подарком от Святого Николая и под новогоднюю елку. Ноутбуки и смарт-часы также вошли в топ-3 категорий в предновогодний период. Кроме того, спросом пользовались модемы и умные весы.

Рейтинг популярных смартфонов в декабре выглядел следующим образом:

Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A51
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Xiaomi Redmi Note 9
TECNO Spark 6 Go
Xiaomi Redmi 9
Nokia 5.3
Nokia 3.4
Samsung Galaxy A10s 

Отметим, что накануне Нового года изменились даже цветовые предпочтения покупателей — если в течение года украинцы обычно более склонны к покупке смартфонов темных цветов, то в праздничный период преобладали более яркие гаджеты – белые, красные и золотые.
ITC.ua
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