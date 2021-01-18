Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.04
USD
28.22
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Гаджеты
18 января 21, 20:59
Apple назвала дату выхода iPhone 13
apple logo
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американская компания Apple перенесла выпуск нового поколения смартфонов iPhone 13 на 2022 год

Американская компания Apple перенесла выпуск нового поколения смартфонов iPhone 13 на 2022 год. Однако в 2021 году компания выпустит смартфоны серии iPhone 12s. Об этом сообщает издание Gizchina.

По данным издания, запланированные на вторую половину года смартфоны будут незначительно отличаться от девайсов актуального поколения. Из-за этого Apple решила отказаться от названия iPhone 13, представив в этом году серию устройств под названием iPhone 12s.

Смартфоны следующего поколения должны получить уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID и дисплей с частотой обновления 120 герц. Также все смартфоны линейки, а не только самые дорогие, получат камеру с лидаром. Также ожидается, что флагманы выйдут с новым чипом Apple A15 Bionic.

При этом компания сохранит то же количество устройств, что и в прошлом году. Вероятно, Apple может выпустить iPhone 12s, 12s mini, 12s Pro и 12s Pro Max.

Ранее сообщалось, что Apple выпустит предельно дешевые смартфоны iPhone SE.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Microsoft прекратила тестирование xCloud на iOS
Аккаунт Epic Games исчез из App Store
Частые поломки смартфонов Apple
Презентация Apple — ждем iPhone 12, новые Watch. Трансляция
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей