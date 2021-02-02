Китайская технологическая компания Xiaomi изобрела смартфон со съемной камерой. Об этом сообщает itsider.com.ua.

Так, в патенте Xiaomi, опубликованном в WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности), описывается смартфон с полноэкранным дисплеем и камерой, которую при необходимости можно открепить от задней панели и использовать в качестве фронтальной.

Как китайская корпорация реализует это, пока неясно. Судя по схематическим рисункам, датчик использует магнитное крепление и подключается с помощью двух коннекторов.

Сам модуль имеет продолговатую форму с двойной камерой или круглую с четырьмя сенсорами.

К слову, это не первый патент, в котором описывается технология съемной камеры. В декабря 2020 года стало известно, что над такой же особенностью работают Oppo и vivо.

Xiaomi Mobile Software Co также подала заявку на патент на "умные очки и футляр для них". Эти смарт-очки могут излучать сигналы фототерапии. Кроме того, они могут посылать звуковые волны, которые полезны для лечения некоторых заболеваний головного мозга, психических заболеваний или усталости глаз.

Ранее сообщалось, что Xiaomi представила технологию дистанционной зарядки гаджетов.

Бесконтактная зарядка Mi Air Charge - это небольшая стильная коробка, оснащенная пятью встроенными антеннами с фазовыми помехами, которые определяют положение гаджетов. Таким образом можно заряжать сразу несколько устройств, причем они могут находиться на расстоянии нескольких метров от зарядки.