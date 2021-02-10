Открыта продажа сверхлегкой мыши MSI Clutch GM41 Lightweight

GM41 сконструирована таким образом, чтобы каждая ее деталь была максимально легкой, также мышка имеет противоскользящие бока с ромбовидным рисунком, обеспечивающие приятные тактильные ощущения.

Используемые в новинке переключатели OMRON рассчитаны на 60 миллионов нажатий. Оптический сенсор Pixart PMW-3389 обеспечивает высокую скорость и надежность при 400 IPS, а также разрешение до 16000 DPI с частотой опроса 1 мс. Кабель MSI FriXionFree является собственной разработкой инженеров MSI, он спроектирован так, чтобы свести к минимуму трение об игровую поверхность или стол, что снижает влияние внешних факторов на движения и точность.

Мышь MSI Clutch GM41 Lightweight уже доступна к покупке в украинских магазинах электроники по рекомендованной цене 1399 грн.

Характеристики MSI Clutch GM41 Lightweight: