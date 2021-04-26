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IT-Индустрия
Гаджеты
26 апреля 21, 19:37
Смартфон Nokia X50 получит SoC Snapdragon 775
смартфон Nokia X50
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Недавно компания HMD объявила об изменении схемы наименования смартфонов Nokia (запустила серии X, G и С) и анонсировала 6 новых моделей.

По данным осведомлённых источников, в скором времени нас ожидает выход ещё одного производительного устройства Nokia X50.

Согласно имеющейся информации, смартфон Nokia X50 получит процессор Snapdragon 775 (модельный номер SM7350). Этот чипсет ещё не был официально представлен компанией Qulacomm. Как ожидается, он придёт на смену мобильной платформе Snapdragon 765G. Пока что известно лишь то, что процессор Snapdragon 775 изготавливается по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Это должно привести к некоторому повышению производительности по сравнению с предшественником.

Также отмечается, что смартфон Nokia X50 будет оснащаться главной камерой на базе пяти модулей. Главный модуль оснащается 108-мегапиксельным сенсором с оптикой Zeiss и пространственным звуком OZO Audio. Среди прочих модулей доступны телефото, сверхширокоугольный, макро модули и сенсор глубины снимаемой сцены.

Среди прочих характеристик смартфона Nokia X50 упоминаются 6,5-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также батарея ёмкостью 6000 мАч. Как ожидается, официальный анонс этой модели состоится в третьем квартале 2021 года. Ориентировочная цена пока не называется.
ITC.ua
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