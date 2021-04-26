К Apple подали коллективный иск за обман

Об этом сообщает AppleInsider.

С выпуском iPhone 7 в 2016 году Apple отказалась от разъема 3,5 мм и добавила своим смартфонам защиту от пыли и влаги по стандарту IP. Линейка iPhone 7 была защищена в соответствии с требованиями класса IP67, что подразумевает способность без проблем переносить погружения под воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. В iPhone 11 Pro и Pro Max степень защиты повысилась до IP68 (выдерживает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут), а в актуальной линейке iPhone 12 производитель пошел еще дальше и, опираясь на собственные результаты тестов, говорит о способности устройств переносить погружения в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут. В то же время в iPhone есть специальный индикатор контакта с жидкостью LCI и Apple не дает никакой гарантии на повреждения, обусловленные контактом с жидкостью.

В иске описываются случаи, когда Apple отказывала в гарантийном обслуживании владельцам iPhone, чьи смартфоны перестали работать после кратковременного погружения в море или бассейн. Дело в том, что Apple проводила тестирование в обычной пресной воде без высокого содержания хлора или соли.

Истцы требуют, чтобы Apple внесла изменения в рекламу и убрала вводящие в заблуждения формулировки касательно водонепроницаемости своих устройств, а также возместила пострадавшим ущерб, связанный с ремонтом и покупкой новых устройств.

Что забавно, в конце прошлого года итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple на 10 миллионов евро как раз за обман потребителей насчет влагозащищенности iPhone.

Итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple на 10 миллионов евро за обман потребителей насчет влагозащищенности iPhone

Справедливости ради, подобные пункты, недвусмысленно указывающие, что повреждения, связанные с попаданием жидкости внутрь корпуса, не покрываются гарантией — общераспространенная среди производителей телефонов практика.