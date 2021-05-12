Lenovo представила игровые ноутбуки Legion 7i и 5i Pro

Среди других существенных улучшений — 16-дюймовые IPS-панели QHD с соотношением сторон 16:10, поддержкой частоты 165 Гц и технологии G-Sync.

Новинки выполнены на базе уже знакомых нам версий Legion 7i и 5i Pro с процессорами AMD Ryzen 5000 и видеокартами NVIDIA Geforce RTX 30-й cерии, дебютировавшими в начале года, но уже на платформе Tiger Lake-H45.

Флагман линейки — 16-дюймовая модель Legion 7i — в топовой конфигурации оснащается видеокартой NVIDIA RTX 3080 (16 ГБ) с TGP до 165 Вт и частотой GPU 1710 МГц. Большинство существующих моделей игровых лэптопов оснащаются более экономическими вариантами GPU. То есть, при условии достаточно эффективной системы охлаждения графическая производительность у этой модели должна быть впечатляющей. В конфигураторе этой модели доступен флагманский процессор Intel Core i9-11980HK (8|16, 2,6-5,0 ГГц).

Legion 7i поставляется с адаптером питания на 300 Вт, но если нагружать его более простыми задачами (а не играми), то можно подзаряжать батарею через порт USB-C мощностью до 95 Вт. В продажу Lenovo Legion 7i поступит в июне 2021 года по цене $1 770 за базовую конфигурацию.

На ступеньку ниже по мощности стоит модель Legion 5i Pro, которая оснащается таким же быстрым (время отклика 1 мс) IPS-экраном QHD с соотношением сторон 16:10. В топовой конфигурации он предлагает CPU Core i7-11800H и GPU NVIDIA RTX 3070 c TGP 140 Вт с повышенной частотой 1 620 МГц.

Несмотря на некоторые различия, 5i Pro унаследовала большую часть характеристик и портов Legion 7i, включая два порта Thunderbolt 4, три полноразмерных порта USB 3.2, разъем Ethernet и порт HDMI 2.1 для вывода разрешения 4K с частотой до 120 Гц на совместимые внешние мониторы. Она доступна с двух версиях с 15- и 17-дюймовым экраном, оснащается быстрой оперативной памятью DDR4 3200 ГГц и NVMe-накопителем PCIe 4.0, но объемы зависят от варианта конфигурации.

В США Legion 5i Pro начнет продаваться в июне по цене от 1330 долларов.

Линейка Legion 5i также включает 15-дюймовые и 17-дюймовые варианты. В перечне характеристик не так много отличий по сравнению с 5i Pro, за исключением отсутствия дисплея с соотношением сторон 16:10. Но это по-прежнему быстрые панели QHD. Вдобавок к конфигурации с Core i7-11800H + RTX 3070 также предлагается более доступный вариант с Core i7-11400H и RTX 3050. Их продажи начнутся в июле, а цена стартует от $970.

Какие именно конфигурации будут продаваться в Украине, когда их можно будет купить, и по какой цене, пока не уточняется.