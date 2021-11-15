Galaxy S21 FE: финальные рендеры и дата анонса

Galaxy S21 FE — более доступная версия базовой модели Galaxy S21 по аналогии с прошлогодней парой Galaxy S20 FE и S20. Еще в апреле OnLeaks опубликовал рендеры потенциального Galaxy S21 FE, а утечки указывали на его анонс 19 августа. Но из-за глобального дефицита чипов выход Galaxy S21 FE отложили на начало 2022 года, причем некоторое время считалось, что модель и вовсе отменили.





Судя по продолжающимся утечкам, Galaxy S21 FE все же увидит свет. Сайт Coinbrs опубликовал несколько качественных финальных рендеров Galaxy S21 FE во всей красе, которые явно были взяты из официальных рекламных материалов Samsung. Изображение демонстрируют тот же (уже хорошо знаковый по Galaxy S21) дизайн, что и в сентябрьской утечке руководства пользователя.





Galaxy S21 FE: финальные рендеры и предполагаемая дата анонса «народного» флагмана Samsung





По предварительным данным, тройная основная камера собрана из главного широкоугольного модуля на 64 Мп, сверхширокоугольного и сенсора глубины. Фронтальная камера разрешением 32 Мп вписана в круглое отверстие по центру экрана. Сканер отпечатков пальцев тоже встроен в экран.





Galaxy S21 FE приписывают более крупный экран — 6,4 дюйма AMOLED разрешением FHD+ с поддержкой частоты 120 Гц (против 6,2 дюйма в базовой модели S21). Также сообщается о более емком аккумуляторе на 4500 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки (4 000 мА·ч у S21). Устройство будет оснащаться SoC Snapdragon 888 или Exynos 2100 в зависимости от рынка, до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.





Анонс Galaxy S21 FE ожидается 4 января, но еще предстоит дождаться официального подтверждения от Samsung.



