Технология EXНа 30% ярче и на 2 мм тоньше: LG переходит на улучшенные дисплеи OLED EX реализована за счет двух основных улучшений: использования дейтерия в химическом составе OLED-панелей LG и алгоритмической обработки изображений. За счет этого дисплей будет прогнозировать благодаря машинному обучению использование каждого отдельного светодиода на основе персонализированных особенностей просмотра видеоконтента.





Соединения дейтерия используются для создания высокоэффективных органических светодиодов, дающих более интенсивный свет. Компания LG Display преобразовала водородные элементы, присутствующие в органических светоизлучающих элементах, в стабильный дейтерий и впервые применила эти соединения в OLED EX. Дейтерий в два раза тяжелее обычного водорода, и в природе существует в небольшом количестве — один атом на 6 тыс. обычных атомов водорода.





Благодаря OLED EX, толщина лицевой панели 65-дюймовых OLED-дисплеев уменьшена с 6 до 4 мм.





Также LG Display подготовила для CES 2022 интересные концепты. Media Chair — развлекательную платформу, объединяющую изогнутый OLED-телевизор и кресло с оптимальным расположением для просмотра изображения. И платформу Virtual Ride с 55-дюймовой изогнутой 4K OLED-панелью. Она установлена над головой и впереди пользователя, сидящего на подобии велосипедного тренажера.



