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IT-Индустрия
Гаджеты
1 января 22, 23:54
С 1 января будут регистрировать SIM-карты по паспорту
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Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года. До этого времени абоненты должны себя идентифицировать.
Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года. До этого времени абоненты должны себя идентифицировать.

В Украине теперь следует регистрировать SIM-карты с привязкой к паспортным данным. С 1 января 2022 года вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, конечный пользователь обязан осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

"Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию", - говорится в документе.

Если пользователь после двух месяцев с момента приостановки не предоставит паспортные данные или не заключит договор, услуги прекращают.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины ввело для заключенных новую платную услугу - телефонные разговоры и доступ в Интернет. Все разговоры заключенных автоматически записываются.
Korrespondent
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