Характеристики камер Samsung Galaxy S22 засветились в утечке

Сразу несколько утечек в интернете раскрыли подробности грядущих смартфонов Samsung серии Galaxy S22. Благодаря этому можно ознакомиться с дизайном устройств и некоторыми их характеристиками.





видео (уже удалённом) на канале Unbox Therapy засветились смартфоны Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra, хотя названия могут быть ещё не окончательными. Модели S22 и S22 Plus, похоже, имеют такой же дизайн, как прошлогодние смартфоны серии S21 – с выступающими блоками камер в верхнем левом углу задней панели. На обоих макетах видны тройные камеры.





Недавняя утечка характеристик утверждает, что базовая модель Galaxy S22 получит компактный 6,1-дюймовый дисплей. Для сравнения, прошлогодняя модель Galaxy S21 оснащалась 6,2-дюймовым экраном. В случае Galaxy S22 Plus будет доступен 6,55-дюймовый дисплей. По слухам, устройства получат 50-мегапиксельные основные камеры, дополненные сверхширокоугольным и телефото модулями.





В то же время модель Galaxy S22 Ultra имеет дизайн, напоминающий линейку Galaxy Note. Здесь применяется корпус более прямоугольной формы и доступно комплектное цифровое перо S Pen. Блок камер не выступает над поверхностью задней панели. Камера включает уже четыре модуля: 108-мегапиксельный главный модуль, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 10-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным увеличением и 10-мегапиксельный перископический модуль с 10-кратным увеличением.









В перечне характеристик упоминается, что 108-мегапиксельная камера может иметь объектив «сверхпрозрачного стекла» (Super Clear Glass). Судя по всему, это название какого-то стекла Gorilla Glass. Предполагается, что этот новый объектив может быть спроектирован так, чтобы уменьшить появление маленьких ярких точек, которые могут быть заметны на кадрах, снятых камерой ночью (такая проблема встречалась на iPhone 12 Pro).





И ещё опубликовано изображение зарядного устройства Galaxy S22 Ultra. Оно имеет один порт USB-C для зарядки и обеспечивает мощность 45 Вт. В случае S21 Ultra использовалось зарядное устройство мощностью 25 Вт, а у Note 10 Plus – 45 Вт.