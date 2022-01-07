Миллионы популярных смартфонов "умерли" в один день

Некогда популярные смартфоны BlackBerry, которые славились своей крайне высокой защитой, прекратили свое существование и буквально превратились в "кирпичи", пишет MacRumors.

Компания BlackBerry Limited с 4 января 2022 года прекратила поддержку своих классических устройств под управлением BlackBerry 10, ОС 7.1 и более ранних версий.

Это означает, что все его старые устройства, которые не работают под управлением Android, больше не смогут выходить в интернет, отправлять текстовые сообщения или совершать звонки, причем даже в экстренные службы.

Один из самых диковинных смартфонов BlackBerry Passport тоже оказался без связи

Сервисы и службы перестали работать на смартфонах и планшетах с BlackBerry OS 10, OS 7, PlayBook OS 2.1 и более ранними версиями системы, которые вышли в далеком 2013 году. Среди них:

BlackBerry Classic;

BlackBerry Passport;

BlackBerry Leap;

BlackBerry Z10, Z30, Z3;

BlackBerry Q10, Q5;

Porsche Design P’9982/9983/9981;

Porsche Design P’9983 from BlackBerry;

BlackBerry Bold: 9900/9930, 9790, 9650, 9788, 9700, 9000;

BlackBerry Curve: 9380/9370/9360/9350, 9330/9300, 9320/9315,9220, 8530/8520, 9380, 8900/8980, 8300/8310/8320/8330/8350i;

BlackBerry Torch: 9860/9850, 9810, 9800;

BlackBerry Storm: 9500/9530, 9520/9550;

BlackBerry Pearl: 9100/8100/8110/8120/8130, 8220/8230;

и десятки других.





Почивание на лаврах для BlackBerry закончилось после выхода самого первого Айфона в 2007 году – устройства, которое перевернуло рынок смартфонов и все еще остается на нем лидером. До него самыми передовыми в технологическом плане были именно BlackBerry.

Эти устройства в средине нулевых были символом статуса и приспособлением для бизнесменов и знаменитостей, таких как Ким Кардашьян и даже бывшего президента Барака Обамы, отчасти благодаря своей репутации в сфере безопасности. На пике популярности в 2012 году у BlackBerry было более 80 миллионов активных пользователей. Спустя 10 лет доля BlackBerry на рынке мобильных устройств упала практически до нуля.

BlackBerry Limited не занимается мобильным бизнесом с 2016 года. Но на протяжении многих лет компания продолжала лицензировать свой бренд для производителей телефонов, включая TCL, а с недавних пор – OnwardMobility, выпустившие устройства 5G Blackberry на Android.