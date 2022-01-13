Samsung в последний момент отменила анонс Exynos 2200

По данным Ice Universe, Samsung отложила анонс Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 на неопределенный срок из-за технологических трудностей, а бюджетный Exynos 1200 и вовсе отменили.





С какого рода трудностями столкнулась Samsung при разработке преемника нынешнего Exynos 2100, не уточняется. Что интересно, AMD на собственной презентации в рамках CES 2022 вспоминала о чипе Exynos с графикой RDNA 2, но никаких обновлений по срокам его выхода пока нет.





Еще в 2019 году Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. На январской презентации Exynos 2100 (Galaxy S21) Samsung объявила об успешном применении RDNA во флагманских моделях Exynos, а в рамках Computex 2021 для чипа подтвердили поддержку рейтрейсинга и Variable Rate Shading (VRS). Затем в июне мы слышали, что Samsung договаривается с AMD о разработке второго поколения графического ядра Radeon для Exynos.





На фоне новостей о производственных трудностях с Exynos 2200 появились слухи о возможной задержке грядущей флагманской линейки смартфонов Galaxy S22, чей анонс ожидается 8 февраля. Южнокорейский информатор Дохен Ким сообщил, что первое время Galaxy S22 будут предлагаться только с чипом Snapdragon 8 Gen 1 на всех ключевых рынках, включая США и Европу, а версии с Exynos могут появиться позже.





Остается добавить, что недавно представленный народный флагман Galaxy S21 FE тоже не получил версии с Exynos — он доступен только в версии с прошлогодним флагманским процессором Snapdragon 888.