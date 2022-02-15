Nokia показала бюджетный смартфон G21

О новинке сообщает GSMArena.

Nokia G21 получила чипсет Unisoc T606 (12-нм чип имеет два ядра Cortex-A75 и шесть ядер A55), 4 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Новый смартфон оснащается 6,5-дюймовым экраном HD+ (720x1560 точек) с 90 Гц.

Nokia G21 получил три камеры: фронтальная имеет модуль на 8 Мп, а основной блок включает модули 50 Мп и пару 2 Мп. Смартфон имеет батарею на 5050 мАч, которую можно зарядить быстрой проводной зарядкой 18 Вт.

К особенностям Nokia G21 можно отнести поддержку карт памяти microSD, возможность работы с двумя SIM-картами, а также функцию распознавания лица пользователя для разблокировки смартфона, которая дополняет сканер отпечатков пальцев и, как заявляет производитель, работает корректно даже при условии ношения медицинской маски.

Nokia G21 работает на операционной системой Android 11, но заявлены обновления до Android 12 и Android 13. Цена смартфона в Европе составит от 170 евро, цена в Украине и сроки выхода модели на наш рынок пока не известны.