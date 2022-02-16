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IT-Индустрия
Гаджеты
15 февраля 22, 23:03
Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22
Samsung
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Для серии Samsung Galaxy S22 вышло обновление фирменной оболочки – One UI 4.1. В ней появились несколько важных функций.
Основанная на Android 12 оболочка One UI 4 была выпущена в ноябре, и 15 февраля Samsung выкатила первое обновление, в которой появились косметические изменения, улучшения функциональности и стабильности.


Настраиваемая виртуальная оперативная память

Программное расширение памяти (RAM Plus) теперь можно выбирать в разных диапазонах: 2, 4, 6 или 8 Гб в добавок к тому, что уже установлено в смартфоне.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Умные и комбинированные виджеты

One UI 4.1 позволяет добавлять Смарт-виджеты на рабочие столы. Этот элемент, в свою очередь, поддерживает несколько виджетов: их можно комбинировать в один, чтобы переключаться между различными вариантами с помощью жеста прокрутки.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Косметические изменения в Material You

Графический вид интерфейса не меняется, но есть изменения в настройках. Палитру цветов на основе цвета обоев изменили на прямоугольник, а не круг.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Дополнительная яркость в настройках экрана

One UI 4 позволяет выбрать дополнительную яркость в настройках экрана Samsung Galaxy S22. Эта опция облегчает чтение с экрана на улице, даже под прямыми солнечными лучами.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Независимая регулировка баланса для стереозвука Bluetooth и динамиков телефона

Баланс динамиков и наушников можно настроить независимо, чтобы звук звучал левее или правее, в зависимости от ваших предпочтений. Этот параметр находится в инструментах специальных возможностей.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Режим Pro работают со всеми камерами

Ручные настройки фото и видео можно использовать с каждой из задних камер телефона.



Помимо всех изменений, внесенных в One UI 4.1, Samsung исправила ошибки и повысила стабильность оболочки. На данный момент она доступна только для серии Galaxy S22. О сроках выхода на других устройствах Samsung не сообщается.
ITC.ua
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