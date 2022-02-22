Фишки iPhone 13: советы для пользователей

Специалист делятся полезными функциями и раскрывают интересные фишки iPhone 13.

Эта опция есть во всех смартфонах 13 серии, и когда вы ее включаете, создается впечатление, будто ваш взгляд конкретно на собеседнике, а не в камере. Активировать функцию можно через "Настройки" — Facetime.

В комплекте с iPhone 13 нет зарядного блока, его убрали в целях сохранения экологии. Теперь зарядный блок нужно покупать самостоятельно. И если вы купите зарядное мощностью 20 Вт, то ваш iPhone 13 будет заряжаться за 30 минут с 0 до 50%.

В 13 Айфоне реализована система магнитов для фиксации беспроводной зарядки и разных аксессуаров. С технологией MagSafe смартфон заряжается на скорости 15 Вт, что вдвое быстрее, чем с любой другой беспроводной зарядкой.

Переместить фотографию с одного приложения в другое очень просто. Зажмите и удерживайте фото/видео и перетаскивайте контент в нужную программу. Опция доступна во всех программах Айфона. Например, вы можете перетащить снимок из "Фото" в мессенджер.

Айфон 12 был первым телефоном, на который можно было вести видеосъемку в Dolby Vision. Обычные модели без приставки Pro ограничены разрешением 4K и скоростью 30 кадров в секунду. Но владельцы любой модели 13 серии могут писать видеоролики в 4k60fps.

Если у вас 13 Айфон с приставкой Pro, то можете в макрорежиме записывать видеоролики. Даже не нужно ничего активировать, просто поднесите Айфон к объекту съемки и запись видео начнется автоматически. Съемка происходит с расстояния 2 см от объекта.

Этот режим стал фишкой 13 Айфона, его суть заключается в том, что при съемке видео задний фон размывается. То есть эффект боке теперь применяется еще и при съемке видео. Камера не теряет из виду объект, даже если он передвигается в кадре, все благодаря "следящему фокусу", реализованному благодаря возможностям машинного обучения и искусственному интеллекту.

При наличии Apple TV 2 или smart-телевизора с функцией AirPlay 2 на эти устройства можно транслировать контент в формате 4К HDR со своего Айфона.

Полезная фишка Айфон 13, которая позволяет начать запись видео из режима фото. Зажимайте пальцем кнопку съемки и удерживайте ее, пока не закончите запись видео. Так вы точно не упустите тот самый удачный кадр.

Хотите смотреть два видео одновременно? Такую возможность поддерживают приложения Apple TV, Hulu и Netflix — режим "Картинка в картинке". Чтобы второе видео открылось на экране, нужно свайпнуть вверх и видеоролик появится в маленьком окошке.