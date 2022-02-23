Новая гарнитура виртуальной реальности для PlayStation. фото

Об этом сообщается в блоге японской компании.

Оба новых устройства имеют округлую форму, что "символизирует обзор на 360°, который доступен игроку в виртуальном мире". Общий дизайн "вдохновлен" внешним видом PlayStation 5.

Мы уделили большое внимание эргономике и провели множество испытаний, чтобы убедиться, что гарнитура удобно сидит на голове любого размера. До этого эргономика PS VR тоже получила немало положительных отзывов за то, как нам удалось распределить вес, а еще за возможность настроить головную дужку. Мы сохранили эту концепцию при разработке гарнитуры PS VR2.

Технические характеристики и особенности нового VR-шлема:





- Встроен 3D-звук. Технология Tempest 3D AudioTech консоли PS5 оживит звуки вокруг игрока и выведет погружение на новый уровень.





- Настройка линз, чтобы игроки могли отрегулировать расстояние между ними.

- Меньший вес гарнитуры. Вентиляционное отверстие, благодаря которому линзы не запотевают.





- Улучшенное отслеживание благодаря встроенной камере.





- Новый встроенный моторчик для создания эффекта отдачи.



