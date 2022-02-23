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IT-Индустрия
Гаджеты
23 февраля 22, 10:52
Новая гарнитура виртуальной реальности для PlayStation. фото
PlayStation VR2
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Компания Sony выпустила релиз с изображениями и описанием дизайна нового поколения VR-гарнитуры (PlayStation VR2) и контроллера (PlayStation VR2 Sense) для своей игровой приставки PS5

Об этом сообщается в блоге японской компании.

Оба новых устройства имеют округлую форму, что "символизирует обзор на 360°, который доступен игроку в виртуальном мире". Общий дизайн "вдохновлен" внешним видом PlayStation 5.

Мы уделили большое внимание эргономике и провели множество испытаний, чтобы убедиться, что гарнитура удобно сидит на голове любого размера. До этого эргономика PS VR тоже получила немало положительных отзывов за то, как нам удалось распределить вес, а еще за возможность настроить головную дужку. Мы сохранили эту концепцию при разработке гарнитуры PS VR2.

Технические характеристики и особенности нового VR-шлема:

- Разрешение 4K HDR, угол обзора 110° и углубленный рендеринг. На OLED-экранах игроков ждет разрешение 2000х2040 пикселей для одного глаза и плавная частота кадров 90–120 Гц. 

- Встроен 3D-звук. Технология Tempest 3D AudioTech консоли PS5 оживит звуки вокруг игрока и выведет погружение на новый уровень. 

- Настройка линз, чтобы игроки могли отрегулировать расстояние между ними. 
- Меньший вес гарнитуры. Вентиляционное отверстие, благодаря которому линзы не запотевают. 

- Улучшенное отслеживание благодаря встроенной камере. 

- Новый встроенный моторчик для создания эффекта отдачи.

- Для подключения системы достаточно одного кабеля USB Type-C.

Точную дату начала продаж PS VR2 и PS VR2 Sense и цену компания Sony не сообщила. Наборы разработчика для системы уже переданы производителям игр. 5 января компания представила игру "Horizon Call of the Mountain" от студий Guerrilla и Firesprite для PS VR2.
Podrobnosti
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