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IT-Индустрия
Гаджеты
30 марта 22, 22:41
Samsung убрала букву «Z» из названия своих смартфонов
Galaxy
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Телефоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 теперь продаются без буквы «Z» в названии.
Производитель ничего не публично не афишировал, но изменения в наименовании продукции появились в онлайн-магазинах Samsung трех европейских стран: Латвии, Литвы и Эстонии. Эту букву наносят на военную технику вторгшиеся в Украину войска россии.

После выпуска первого Galaxy Fold в 2019 году Samsung объединила свою линейку складных устройств в рамках новой серии с буквой «Z» в названии. Буква «S» обозначает флагманы, а «A» — о принадлежности устройств к бюджетному или среднему классу. Первым это заметил интернет-инсайдер Ишан Агарвал.



При этом эти же складные смартфоны по-прежнему продаются как Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 на большинстве западных рынков, таких как США и Латинская Америка.

Samsung входит в число компаний, прекративших свой бизнес в рф после нападения на Украину.
ITC.ua
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