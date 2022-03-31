Samsung убрала букву «Z» из названия своих смартфонов

Производитель ничего не публично не афишировал, но изменения в наименовании продукции появились в онлайн-магазинах Samsung трех европейских стран: Латвии, Литвы и Эстонии. Эту букву наносят на военную технику вторгшиеся в Украину войска россии.





После выпуска первого Galaxy Fold в 2019 году Samsung объединила свою линейку складных устройств в рамках новой серии с буквой «Z» в названии. Буква «S» обозначает флагманы, а «A» — о принадлежности устройств к бюджетному или среднему классу. Первым это заметил интернет-инсайдер Ишан Агарвал.













При этом эти же складные смартфоны по-прежнему продаются как Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 на большинстве западных рынков, таких как США и Латинская Америка.





Samsung входит в число компаний, прекративших свой бизнес в рф после нападения на Украину.