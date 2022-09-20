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IT-Индустрия
Гаджеты
20 сентября 22, 09:55
Владельцы iPhone 14 Pro жалуются на дребезжание объектива
iPhone 14 Pro
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Пользователи, которые только приобрели новенькие смартфоны Apple iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max, сталкиваются с проблемой в работе камеры.
В интернете появились жалобы от новоиспечённых владельцев, в которых утверждается, что при использовании сторонних приложений для работы с камерой, объектив смартфона совершает неконтролируемые движения и издаёт скрежещущий звук. Речь идёт о таких широко распространённых приложениях, как Instagram, Snapchat или TikTok.

YouTube-блогер Люк Миани опубликовал в Twitter видео, показывающее, как камера iPhone 14 Pro Max вибрирует при использовании Snapchat, из-за чего фотография становится полностью размытой. Также видео хорошо передаёт жужжание или дребезжание, исходящие от объектива.

При этом похоже, что ошибка не затрагивает собственное приложение Camera на iPhone. Приложениям Instagram, Snapchat и TikTok могут потребоваться обновления специально для iPhone 14 Pro. Однако пока неизвестно какой вероятный ущерб такое поведение объектива наносит самой камере.

Компания «знает об этой проблеме, и исправление будет выпущено на следующей неделе», говорится в заявлении представителя Apple Алекса Киршнера. Учитывая, что Apple выпускает обновление, похоже, что проблема связана с iPhone и его API, а не со сторонними приложениями. Можно предположить, что сбой связан с оптической системой стабилизации «второго поколения», используемой в моделях iPhone 14 Pro, так как обычные версии iPhone 14 с предыдущей версией OIS нормально работают со сторонними приложениями.
ITC.ua
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